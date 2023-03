William e Kate ganham estátuas assustadoras em museu de cera; veja

Da Redação

O Museu de Cera da Cracóvia, cidade no sul da Polônia, foi criticado por turistas pela falta de semelhança com a realidade. Os visitantes do local tiraram sarro especialmente da estátua do príncipe William, comparando-a ao ator “Hugh Grant após 20 shots”. Já a figura de Kate Middleton, foi zombada por conta da testa grande e os “cabelos bagunçados".

A atração turística — classificada com 2,5 estrelas no TripAdvisor — oferece aos visitantes a chance de ver bonecos de celebridades em tamanho real. No entanto, muita gente não gostou dos exemplares associados a William e Kate Middleton. Uma criança até saiu chorando ao ver as imagens de cera do casal.

“Demoramos cerca de cinco minutos para andar pelo local, até que vimos uma criança chorando, provavelmente porque ela estava com tanto medo das figuras assustadoras”, relatou um visitante ao portal Daily Mail.

A estátua de William foi bastante criticada nas redes sociais, sendo comparada ao ator britânico Hugh Grant depois de tomar 20 doses de bebida alcoólica. Enquanto isso, Kate foi ironizada pelos cabelos loiros, em vez de seus característicos fios castanhos. A estátua dela ainda ganhou uma testa incrivelmente maior do que a original.

Os saudosos príncipe Philip e rainha Elizabeth II também são retratados de maneira questionável no local. “Um dos piores lugares em que já estive. Os bonecos de cera tinham identificação em cada figura. Caso contrário, não saberíamos quem era”, desabafou um segundo visitante.

Uma turista da Irlanda, por sua vez, caracterizou o local como tenebroso: “Esse foi o pior museu de cera que já visitei. Foi caro, considerando o que estava lá. A maioria das figuras tinha dedos quebrados ou nenhuma mão”.

Para um visitante chamado Alex, a experiência foi engraçada. “Minha irmã e eu visitamos o museu para escapar do frio, mas acabamos rindo muito”, relatou. “A maioria dos bonecos de cera é ruim, mas há alguns realmente muito bons. Ficamos assustados o tempo todo”, comenta.

Determinados internautas ainda compararam o centro artístico polonês com o Madame Tussauds, o museu de cera mais famoso do mundo, acentuando a diferença gritante entre os trabalhos realizados.

