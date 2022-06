William Bonner se pronuncia sobre possível saída da TV Globo

Da Redação

William Bonner usou suas redes sociais para esclarecer os rumores de que estaria de saída do comando do Jornal Nacional

William Bonner usou suas redes sociais para esclarecer os rumores de que estaria de saída do comando do Jornal Nacional, da Rede Globo. De acordo com ele, a informação é falsa e não há qualquer preparação para que ele deixe o comando do telejornal.

“Não sei quem inventa esses boatos de que eu pretenderia sair da Globo, mas a intenção é óbvia: ganhar dinheiro ao levar pessoas a clicar no link enganoso. Meu nome e os de outros colegas da Globo têm sido usados sistematicamente com esse propósito por sites que vivem desse expediente baixo”, afirmou para Cristina Padiglione, da Folha de S.Paulo.

Na conversa, o profissional garantiu que não comunicou a direção sobre sua intenção de deixar o mais tradicional telejornal da televisão brasileira. Ele garante que está disponível para os planos da emissora.

“Meus planos profissionais estão todos concentrados no Jornal Nacional e em projetos do jornalismo da Globo para os quais fui e ainda vier a ser escalado. Estou completando nesses dias de junho exatos 36 anos na Globo e me sinto com energia e disposição para seguir por muito tempo no desempenho de um trabalho que considero de enorme relevância para o nosso país”, disse ele.

Com informações, Isto É.