William Bonner repercute na web após mudar visual

Na noite desta segunda-feira (17), o retorno de William Bonner ao "Jornal Nacional" deu o que falar nas redes sociais. O apresentador, que estava de férias, voltou ao trabalho com um visual novo e o assunto rendeu comentários na web, principalmente no Twitter.

William Bonner apresentou o programa com barba. A mudança inesperada de visual chegou a ocupar a segunda posição do ranking do Twitter, pois chamou a atenção.

A nova aparência do apresentador gerou muitos memes. Confira:

Precisamos conversar sobre William Bonner de barba. #JN pic.twitter.com/bTdbLZAQs4 — Anaís Motta (@_amotta) May 17, 2021

O William Bonner de barba no JN o que rolou nao to acostumada — Babi (@babi) May 17, 2021

Gente como assim o William Bonner apareceu de barba do nada hoje no Jornal Nacional , tô chocada kkkkkkk pic.twitter.com/uVIwkuPtS9 — ⚜𝐊𝚊⁍ࣩࣩࣩࣩࣩࣩࣩ𝚖𝚒𝚕𝚕𝚢 🪐 (@angel_millynha) May 17, 2021

Soltei um EITA aqui com o William Bonner de barba q todo o prédio ouviu — Ms. Lemos (@carlinha) May 17, 2021