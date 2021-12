Da Redação

William Bonner mostra frustração com aplicativo do governo

Nesta última quinta-feira (23), durante o “Jornal Nacional”, William Bonner mostrou sua frustração ao vivo com o aplicativo do governo ConecteSUS. Após anunciar que o app que disponibiliza o atestado da vacina tinha voltado ao ar duas semanas depois de o sistema do Ministério da Saúde ter sido hackeado, Bonner revelou a nova pane no sistema.

“Eu preciso dizer que eu avisei há pouco que voltou o ConecteSUS, mas ó gente, tá girando aqui a bolinha, não há meio de eu ver o registro da minha vacina”, disse o jornalista.

“Primeiro eu notei que tem lá a primeira e a segunda dose, mas não tem a dose de reforço, isso me chamou a atenção. Aí quando eu fui chamar a primeira dose para ver lá o documento, começou a girar. E já começaram a me avisar aqui assim: ‘Eu não consegui’, ‘O meu não entrou’. Então, eu lamento. Voltou, mas não voltou muito”, alfinetou.

Bastante bem-humorado, William Bonner ainda brincou: “Ou então voltou e eu sou o culpado e derrubei quando eu falei para você tentar aí, e o sistema não aguentou. Vamos aguardar mais um pouquinho. Está instável. Pode ser que ainda essa noite se normalize.”

“Eu vou atualizar vocês sobre o ConecteSUS, eu recebi uma dica ainda há pouco, numa rede social, dizendo: ‘Bonner, vai lá e atualiza o seu celular porque lançaram uma atualização do aplicativo do ConecteSUS’. Eu fui lá, atualizei, mas ó, ficou assim. Tá travado. Vamos ver…”, finalizou.





