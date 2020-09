William Bonner fala sobre paternidade no Altas Horas e diz que filhos são ‘pessoas do bem’ - TNOnline

Continua após publicidade

William Bonner, 56, participou na noite deste sábado (8) do programa Altas Horas, da Globo, antecipando o Dia dos Pais para falar sobre a paternidade.Em conversa por videoconferência com Serginho Groisman, o âncora e editor-chefe do Jornal Nacional disse que seus três filhos, frutos do casamento com a apresentadora Fátima Bernardes, são “pessoas do bem” e, por isso, os enchem de orgulho.

“São bênçãos na vida. São muito diferentes um do outro, mas eu tenho, e a mãe deles também tem essa convicção, de que eles são pessoas do bem. São cidadãos legais, desses que a gente quer que o país tenha”, afirmou.

Bonner é pai de Vinícius, Beatriz e Laura Bonner. Eles são trigêmeos e estão com 22 anos.

“Eu diria para você que, nos dias em que nós vivemos, se conseguirmos que os nossos filhos sejam abertos para o contraditório, se eles tiverem a cabeça aberta para ouvir quem deles discorde, se eles tiverem essa tolerância para o diferente, já é uma vitória incrível. Não apenas nossa, mas para a humanidade, para o país e para a sociedade”, disse ainda o jornalista.

(FolhaPress)