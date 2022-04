Da Redação

Will Smith vai se internar em clínica de reabilitação após tapa

Após o tapa em Chris Rock e o primeiro Oscar da carreira, o ator Will Smith ficará recluso por algum tempo. Ao menos é o que informa o jornal The Sun, dos Estados Unidos. Segundo o periódico, Smith está mal com a reação à piada do comediante em relação à esposa, Jada Smith, na cerimônia da Academia no último domingo (27/3)

Esse sentimento motivou a busca por um retiro. Lá, Will quer tentar novamente se reencontrar emocionalmente e lidar com a confusão instaurada tanto dentro quanto fora da cabeça dele depois do episódio com Rock. De acordo com o The Sun, esta é “a batalha da carreira dele”.

Smith chegou a se desculpar instantes depois do tapa dado na cara do comediante. Durante o discurso de premiação, feito para celebrar a primeira estatueta ganha na trajetória — por seu papel em King Richard: Criando Campeãs —, Will lamentou a atitude que tomou e, chorando, disse que “a vida imita a arte” e que “nós fazemos loucuras por amor”.

Depois, pelas redes sociais, o ator se retratou com Chris Rock por meio de comunicado. Além disso, deixou a Academia como forma de se mostrar arrependido pelo tapa dado na cara do comediante, que havia feito uma piada com a condição de saúde de Jada Smith, esposa do astro.