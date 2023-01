Will, de Casamento às Cegas 2, desabafa após dizer não à Verônica

Da Redação

Após o caso de gordofobia contra uma participante do Casamento às Cegas 2, da Netflix, outra situação está gerando polêmica nas redes sociais. Um dos casais mais apaixonados desta edição foi ao altar, mas não consumou a união. Após se conectar com Verônica Brito e levar a relação até o altar, Will Domiêncio ouviu o “sim” de sua então noiva, mas disse “não”. Muitos acreditam que ele tomou essa decisão após uma conversa em que sua mãe praticamente implora para ele não se casar com Verônica. Por conta dessa cena, a mãe de Will vem recebendo muitas críticas na internet.

fonte: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Will aproveitou o Instagram, nessa sexta-feira (13/1), para desabafar sobre as críticas que vem recebendo nas redes sociais. “Em 27 anos de vida, com certeza, participar do Casamento às Cegas foi a experiência mais maluca que passei. A intensidade de tudo aquilo é gigante, as emoções ficam à flor da pele e, em meio a esse turbilhão, é preciso buscar o equilíbrio racional para tomar uma decisão que impacta fundamentalmente nossa vida afetiva e emocional”, explicou o participante.

“Eu tomei, e minha resposta foi um “não”. Desde então, me questiono sobre o caminho que tomei, não pela incerteza da resposta final, mas por hoje entender que de alguma forma permiti que minha então companheira projetasse um futuro ao qual eu ainda não estava preparado e, dessa forma, a magoei”, desabafou.

Will aproveitou para revelar como vive. “Magoei não por falta de carinho, de respeito. Pelo contrário, durante todo o processo busquei ser o mais carinhoso e respeitoso possível, no entanto, a racionalidade acabou falando mais alto. Minha vida fora do programa é bem diferente da realidade que vivíamos ali. Ela acontece no extremo sul de SP, ainda sem a minha casa própria, sem emprego fixo”, disse.

O ex-participante contou que decidiu pelo não poder proporcionar o “conto de fadas” do programa. “Não digo isso com orgulho, mas como um homem que está correndo atrás para que essa realidade seja transformada a cada dia, pouco a pouco. Foi essa realidade que tive que levar em consideração na minha decisão, sabendo que não poderia proporcionar a mim e a minha companheira aquele mesmo conto de fadas fora dali”, contou.

Will Domiêncio continuou se defendendo e relembrou que tudo se tratava de pessoas e sentimentos. “O sim teria sido o mais fácil naquele momento, o hype teria sido maior, as portas se abririam mais, mas tudo se tratava de pessoas, sentimentos e, se errei ao dizer que diria sim, só me restava aquele momento final para consertar meu erro. Estou sendo severamente criticado por essa decisão”

Por fim, o ex-participante do Casamento às Cegas 2 falou sobre as críticas que sua mãe vem recebendo. Durante o penúltimo episódio, que mostra a última interação de Will e sua família antes do altar, a matriarca da família reitera que não concorda e tenta fazer com que o filho desista, a todo o custo, do matrimônio com Verônica.

