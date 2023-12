Whindersson Nunes se abala com morte trágica de jovem

O humorista Whindersson Nunes desabafou nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 22, ao receber a notícia da morte da jovem Jessica Vitoria Canedo. Em uma mensagem, ele se mostrou perplexo com a informação.

Conforme as primeiras informações, a jovem estava lutando contra uma depressão quando foi vítima de uma notícia falsa: é que supostas conversas com o humorista foram forjadas e publicadas como verdadeiras por perfis de fofoca. Abalada com a exposição, ela não resistiu.

A morte de Jessica Vitoria Canedofoi confirmada pela família, que fez uma publicação no perfil da jovem. Eles anunciaram que o corpo será sepultado na manhã deste sábado, 23.

Infelizmente a Jéssica Vitória Canedo, da minha cidade natal no interior de Minas tirou a própria vida depois que a CHOQUEI espalhou fake news sobre um affair entre ela e Whindersson Nunes. Ela tinha apenas 22 anos. pic.twitter.com/ovLrWTstOx — A Psicanalista🇧🇷 (@a_psicanalista) December 22, 2023

Leia abaixo a nota na íntegra revelada por Whindersson Nunes:



"A Nonstop Produções S.A., escritório responsável pelo gerenciamento de Whindersson Nunes, vem a público manifestar o posicionamento do artista sobre a dimensão catastrófica de uma história inventada a partir de uma fake news. Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jessica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta:

'Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho'. A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais.

Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda. Disque 188 para o CVV - Centro de Valorização da Vida."

Com informações: Revista Caras









