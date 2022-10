Whindersson Nunes descarta voltar com Luisa Sonza: "Sai fora"

Da Redação

Ele e a cantora foram casados de 2018 a 2020

Whindersson Nunes precisou garantir aos seus seguidores que ainda está solteiro. Por meio do seu perfil no Twitter, o humorista afirmou que não há chances de voltar com Luisa Sonza, após voltar a seguir a ex-mulher nas redes sociais e, ainda, receber uma previsão de Lene Sensitiva afirmando que os dois se reconciliariam.

"Que namorando o que o sai fora. Eu sou o cara mais solteiro do Brasil atualmente segundo dados", escreveu Whindersson, ganhando mais de 25 mil curtidas na publicação. Ele e a cantora foram casados de 2018 a 2020.

Recentemente, Whindersson negou a um seguidor que esteja namorando Thaylise Pivato. Os dois estavam sendo apontados como novo casal por internautas que se empolgaram ao vê-los juntos em fotos tiradas em Punta Cana, na República Dominicana, para o aniversário de Gabi Lopes, trocando declarações como "amo viver a vida com você".

Sem assumir um relacionamento amoroso desde o fim do noivado com Maria Lina, que sofreu um aborto de um filho seu, o humorista ainda disse que quando estiver namorando o público demorará um pouco para saber.

"Tenham certeza que no dia em que eu namorar de novo, vocês vão demorar um pouco para saber (risos). Mas não, não estou (namorando)", disse.

Fonte: Informações Revista Quem.

