Whindersson Nunes canta “Baby Shark” para acalmar bebê

Nesta terça-feira (09), o humorista Whindersson Nunes, em turnê pela Europa, parou o seu show "Isso não é um culto" para demonstrar pura empatia com o seu público e a ação gerou uma ótima repercussão nas redes sociais.

Durante uma apresentação em Paris, uma criança começou a chorar e o artista começou a cantar a canção "Baby Shark" para tentar acalmá-la. A canção infantil diz respeito à uma família de tubarões e se tornou extremamente famosa entre o público infantil.

De imediato, os espectadores fizeram coro repetindo o refrão viral. As cenas foram registradas por uma brasileira que estava no Thêátre Déjazet. Assista:

O próprio artista piauiense publicou no seu Twitter o caso e o pai da criança, identificada como Isabela, se pronunciou na publicação para explicar o que havia acontecido. "Ontem ela estava um pouco enjoada com sono. Ela estava assistindo no celular, mas chegou uma hora que não deu mais. Eu sei que a situação era chata, e algumas pessoas da fileira da frente estavam reclamando, mas o @whindersson foi super compreensível e deu um show."

A família de Isabela também são brasileiros e trocaram Fortaleza por Paris há cerca de três meses.

