Whindersson mostra caixinhas de lembranças do filho

O humorista Whindersson Nunes vem enfrentando os piores dias de sua vida, devido a morte prematura do filho, João Miguel que faleceu no dia 21 de maio com apenas 22 semanas. Na madrugada desta terça-feira (27), Whindersson compartilhou a foto das caixinhas de lembranças de João. Cada caixinha reservaria os primeiros marcos do filho, como o primeiro dentinho, a primeira mecha de cabelo, a pulseira da maternidade e a queda do cordão umbilical do bebê.

"Dói tanto essas caixinhas vazias. Te amo, filho. Muita saudade. Minha e da sua mãe", escreveu Whindersson na legenda da publicação.

Na semana passada, o youtuber homenageou a namorada Maria Lina Deggan pelos nove meses de namoro. "9 meses cheirando esse narizinho gostoso, você hidratando meus cabelo e fazendo minhas sobrancelhas a força, muito cheiro e muitas horas de conexão repórter, e tbm muita coisa que 'gente grande' não passou, te amo princesa cheirosa", se declarou.

