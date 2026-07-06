Whindersson faz piada com Haaland e Luísa Sonza reage: "Medíocre"

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo de 2026 desencadeou um novo atrito público entre a cantora Luísa Sonza e o humorista Whindersson Nunes nesta segunda-feira (06). Após uma publicação do comediante no X (antigo Twitter), a artista deu um unfollow no ex-marido no Instagram e publicou um desabafo que internautas apontaram como uma resposta direta à provocação.

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O desentendimento começou quando Whindersson, de 31 anos, interagiu com uma postagem do atacante norueguês Erling Haaland, autor dos dois gols que desclassificaram o Brasil no mundial. Em tom irônico, o humorista comentou que jogaria o atleta "do penhasco de novo".

Foto: Reprodução/X Foto: Reprodução/X

A frase faz dupla referência: a uma onda de memes recentes que comparam a aparência física de Haaland à de Luísa Sonza — brincadeira que a própria cantora havia endossado dias antes ao posar com um moletom do jogador — e à música "Penhasco", lançada por ela em 2021 para relatar o fim do casamento dos dois.

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Pouco depois da repercussão do comentário de Whindersson, Luísa Sonza deixou de seguir o humorista na rede social. Na sequência, ela postou o vídeo de um treino em uma academia com uma legenda interpretada por seguidores como uma indireta ao ex-marido, afirmando que mantém o foco e a disciplina para não se tornar um homem medíocre que se acha o máximo.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Embora não tenha citado nomes, a declaração movimentou as redes sociais. Whindersson e Luísa começaram a namorar em 2016 e se casaram em 2018. O divórcio ocorreu em 2020 sob forte especulação e ataques virtuais contra a cantora, que sempre negou os boatos de infidelidade da época.