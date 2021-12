Da Redação

Whindersson é criticado após citar Luísa Sonza em livro

O humorista Whindersson Nunes foi alvo de ataques na internet nesta quinta (16), após a divulgação de trechos de seu novo livro, onde ele menciona a ex-esposa Luísa Sonza. Fãs da cantora se irritaram com a atitude do humorista e ele precisou se defender das críticas.

O humorista Whindersson Nunes confessou que se “afundou” nas drogas após o fim de seu casamento com a cantora Luísa Sonza. Em um trecho de seu novo livro, o influencer dá detalhes sobre o momento difícil que enfrentou. O texto foi divulgado pelo portal Extra.

“(…) Quando acabou com Luísa, eu também tive o meu penhasco (…) Reconheço que errei, que as drogas foram me destruindo (…) Não havia mais intervalos entre as drogas. Eu acordava e desacordava para a vida. Eram drogas e mais drogas tentando estancar sei lá o que”, diz ele em uma passagem do livro Vivendo Como um Guerreiro.

Em outro trecho, Nunes pontua que Luísa Sonza não foi a culpada pelos momentos difíceis que ele enfrentou: “Um mês e eu tenho a certeza de que a Luísa não foi a culpada. E não foi por ela que me lancei no abismo. Foi por mim. Foi por um buraco dentro de mim (…)”.

Os fãs da cantora reagiram fortemente na internet.

“Meu, a Luísa já sofreu tanto hate em cima dessa história e quando finalmente tão esquecendo e enaltecendo ela pelo trabalho na música O CARA faz uma BIOGRAFIA pra falar dela de novo”, escreveu um usuário no Twitter.

“Eu não fiz uma biografia pra falar de Luísa, isso deve ter 2 páginas, eu não falei mal dela, meu livro fala sobre minha vida inteira. Vai tomar no seu c*, tô de saco cheio”, rebateu Nunes.

Um outro internauta afirmou que “falta maturidade em não deixar a cantora em paz”.

“Eu já falei com a Luísa, já pedi desculpas e entendi tudo, só vocês fãs fazem da vida dela um inferno e da minha, porque isso já faz muuuuuuito tempo”, escreveu Whindersson.

Informações do Metrópoles