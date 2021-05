Whindersson divulga música que escreveu para o filho

Continua após publicidade

Vivendo o luto da recente perda do filho, que nasceu prematuro, Whindersson Nunes mostrou aos fãs a música que havia composto para o pequeno João Miguel. Através das redes sociais, o humorista dedicou uma carta emocionada ao menino. A criança, fruto do relacionamento do artista com a noiva, Maria Lina, nasceu no último sábado, com com 22 semanas.

"Escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não para casa, mas para a melhor casa, ao lado do melhor. Desculpe as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem em poder se defender. Eu realmente tento entender", começa ele, na mensagem.

"Talvez seja um dos motivos dEle ter suado sangue na oração do Getsêmani. Deve ser muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo, amou tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós. E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir para dentro e engolir meu peito", continua o artista.

Na homenagem, Whindersson ressaltou que sonhou com que os dois realizariam juntos, como o menino subindo no palco nos braços do pai.

"Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com você nos meus braços subindo no palco. Tanto filho, tanto... Amei te conhecer, filho, do fundo do meu coração. Eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você, cada pulinho na barriga da mamãe, cada cambalhota. E me desculpe por toda essa gente, de onde você está vão te dar entendimento", consta ainda da carta aberta ao filho.

Ouça a música na íntegra:

