Wesley Safadão se pronuncia sobre amigo acusado de pedofilia

O cantor Wesley Safadão se pronunciou nesta segunda-feira (26), após um vídeo envolvendo seu amigo, o pastor André Vitor repercutir na internet. No vídeo, o pastor tenta abraçar uma menina e em seguida, a garota se desvencilha do homem. A cena causou polêmica na internet e surgiram acusações de um suposto assédio praticado pelo homem. O registro havia sido publicado pelo próprio cantor em sua rede social, mas depois foi apagado com a repercussão do caso.

Confira o storie apagado pelo cantor:

"Realmente, não sei o que está acontecendo com o mundo de hoje. Essa internet está doente. Estava aqui falando com a minha assessoria, eles pediram para que eu não me pronunciasse, só emitisse uma nota, mas eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou minha vida. Acho que posso falar assim. Uma pessoa que só edifica minha vida, minha casa, que me aproxima de Deus. Eu estou falando do André Vitor, uma pessoa que tenho como irmão, de total confiança minha, da minha esposa [Thyane Dantas], da minha família, do nosso círculo de amizade", começou Safadão.

Ele continuou dizendo ser uma grande injustiça as coisas que estão falando de André e sobre o gesto dele, que foi bastante questionado na web, de puxar a camiseta para baixo após abraçar a criança. "Esses juízes da internet condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão.O André está acima do peso, tem complexo em mostrar isso. Ele sempre tira foto puxando a camisa, sempre que estão filmando, ele fica se escondendo atrás das pessoas, porque não quer mostrar a sua barriga. Então, gente, vamos repensar, são vidas, profissões que estão do outro lado. A gente precisa espalhar mais amor, mais paz", completou.

Safadão ainda pediu para as pessoas pararem de destilar ódio na internet e até convidou seus seguidores a irem na página no Instagram de André, para conhecê-lo melhor. "O André é uma pessoa que eu amo demais, que é totalmente de nossa confiança. Estava aqui observando o Instagram dele, inclusive, acho que vocês devem ir lá. Uma pessoa de Deus, maravilhosa, meu irmão. Só ajuda as pessoas, só faz o bem. A gente conhece o André há mais de sete anos. Gente boa, uma pessoa de dentro da minha casa. Eu sei que isso é sério, que tem tomar cuidado, mas também sei as pessoas que coloco dentro da minha casa", declarou.

Confira o pronunciamento de Wesley Safadão:

http://globotv.globo.com/editora-globo/revista-quem/v/wesley-safadao-defende-amigo-pastor-apos-video-com-crianca/9717621/

