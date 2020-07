Wesley Safadão e Luan Santana farão live com clássicos de festa junina

Continua após publicidade

Wesley Safadão anunciou nesta quinta-feira, 11, em seu Instagram que fará uma live com Luan Santana em 20 de junho, às 20h. Nos stories, o cantor do hit Aquele 1% contou que a transmissão ao vivo também terá músicas típicas de festas juninas.

O show virtual também contará com a participação de Dorgival Dantas e Raí, do Saia Rodada.

"As melhores músicas do Safadão, as melhores do Luan, as melhores do Raí, as melhores do Dorgival. A gente também vai colocar clássicos desse período de festa junina, clássicos de artistas consagradíssimos no Nordeste", disse Wesley ao contar que terminou de montar o repertório.

Dia dos Namorados

Luan Santana também vai fazer uma live neste sábado, 13, no palco do estádio Allianz Parque, que estará fechado e sem público. O show para comemorar o Dia dos Namorados será transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay. O projeto será captado e transmitido em formato multiplatafoma também pelo YouTube do cantor e pelos perfis das redes sociais.

A live deve levar cerca de três horas de duração. A Globo vai exibir a primeira hora ao vivo depois de Fina Estampa, mas o Multishow fará toda a transmissão.

O repertório romântico trará hits com versões inspiradas nos anos 80 e uma música inédita: Asas, que foi composta por Mathues Aleixo, da dupla com Kauan. A nova canção também será lançada, depois da meia noite, nas plataformas digitais.