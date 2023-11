Wesley Camargo, filho de Luciano, anuncia gravidez da esposa

Wesley Camargo, um dos filhos do cantor Luciano, anunciou que será papai pela segunda vez. Ele publicou uma mensagem nas redes sociais na qual contou a novidade para os familiares e fãs.

Atualmente, o corretor de imóveis já tem uma filha menina que está com 9 anos. Fruto do relacionamento do sertanejo com Cleo Loyola, ele rompeu com o pai em 2014, quando se envolveu em problemas na Justiça.

Na época, o rapaz foi preso na Delegacia da Mulher de Goiânia, acusado de agredir a prima e a tia em uma discussão. Luciano Camargo pagou a fiança do filho, mas rompeu relações com o herdeiro. "Paguei (a fiança) em 2014 contra a minha vontade, para mim, ele cometeu crime, sim. Mas, infelizmente no Brasil, esse tipo de crime não dá em nada. Wesley foi condenado a prestar serviço para a sociedade. Isso é pena para quem bateu na tia?", contou o irmão de Zezé di Camargo em uma entrevista há cinco anos.

A última vez que Luciano falou sobre Wesley Camargo foi ao responder uma seguidora que disse que ele não havia perdoado o filho. "Você está enganada. Eu perdoo antes mesmo da ofensa e até aqueles que me ofenderam e voltaram a ofender. Eu só não convivo com aqueles que me têm como inimigo", declarou na época.

