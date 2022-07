Wanessa e Dolabella contam com 'fada xamânica' para orientação

Da Redação

O trabalho realizado pela líder xamânica é conhecido como "cura da alma"

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o relacionamento e, para se manter firmes, contam com a orientação de uma líder espiritual xamânica.

Na última semana, o casal fez um retiro na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para perder qualquer carga negativa que possa ter feito a relação não ter dado certo no passado. Essa foi uma ideia da líder xamânica Eileen Sol, também conhecida como "fada cósmica", que, inclusive, esteve com Wanessa e Dolabella no retiro.

O trabalho realizado pela líder xamânica é conhecido como "cura da alma". Por meio de mantras cantados pela "fada", o casal se conecta e elimina energias que possam atrapalhar a relação. Nos vídeos em que Wanessa e Dado Dolabella apareceram juntos no sábado (16), os dois estavam, em grupo, realizando uma das sessões.



Eles participaram do Festival Aya Música Medicina, evento que se define como um "grande encontro pela cura planetária".

Segundo a divulgação do evento, o Aya Festival é um espaço "sem bebidas alcoólicas, sem drogas, sem sofrimento animal, pela vida, respeito e união". Os participantes são convidados a meditações, práticas de yoga e têm acesso a praça de alimentação consciente, feiras de produtos naturais e artesanatos.



Wanessa diz para pessoas próximas que os dois se reencontraram em um momento mais maduro e cientes que os dois foram responsáveis pelo relacionamento passado não ter terminado bem. Entre idas e vindas, os dois já tinham namorado por quatro anos, de 2000 a 2004.



Com informações do Splash Uol.

