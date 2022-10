Wanessa e Dado Dolabella viajam juntos em clima de romance

Da Redação

Com olhares apaixonados e dentro de um avião, o "novo" casal agitou as redes sociais

Wanessa Camargo e Dado Dolabella fizeram uma viagem romântica nesta terça-feira (25). O ator, de 42 anos, usou seu perfil no Instagram para postar um vídeo em que ele e a amada, de 39 anos de idade, aparecem sorridentes.

Com olhares apaixonados e dentro de um avião, o "novo" casal agitou as redes sociais. Wanessa repostou o registro em seu perfil oficial e completou com alguns emojis de coração.

LEIA MAIS: Dado Dolabella se declara para Wanessa em show da cantora: “Deusa”

O casal assumiu o namoro no último dia 15 de outubro, durante a estreia do novo show da cantora, em São Paulo. A foto dos pombinhos juntinhos, no camarim, veio após muitos boatos, fotos juntos por paparazzi e, até mesmo, declarações na web.

A cantora anunciou que em maio o fim do seu casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. Wanessa e Dado já namoraram, entre idas e vindas, de 2000 a 2004.





Fonte: Informações da Revista Quem.

