Wanessa conta reação de filho mais velho ao saber de convite para BBB

Wanessa Camargo surpreende brothers ao contar a reação de seu filho mais velho, José Marcus, de 12 anos, ao saber de sua participação no BBB 24. Alane, Michel, Thalyta, Isabelle e Raquele conversam com a cantora na piscina da casa.

continua após publicidade

Isabelle pergunta se os filhos de Wanessa choraram ao saberem da ida dela para o Big Brother e Wanessa responde: "Eu senti que eles estavam mais tensos antes, dando mais trabalhinho, chamando mais atenção, me abraçando bastante, mais grudadinho".

-LEIA MAIS: Situação do banheiro no primeiro dia gera preocupação no BBB24

continua após publicidade

"Eles já sabiam?", pergunta Isabelle. "Já. A primeira pessoa com quem eu falei foi o José, porque o aniversário dele é dia cinco de janeiro e eu nunca passei nenhum aniversário do meu filho longe dele. E aí eu falei cara, só vou se ele estiver de boa. Coincidentemente, eu estava falando sobre economizar em casa e ele me soltou do nada 'mãe, vai pro BBB! Lá você tem a possibilidade de ganhar prêmio'", detalha Wanessa.

"Era a motivação que faltava", responde Isabelle. Wanessa, então, continua: "Porque quando surgiu a oportunidade de ir pro BBB dois anos antes, ele chorava absurdamente dizendo 'não vai, não vai, você e meu pai vão se separar se você for'.

"Você é casada?" Questiona Thalyta. "Na época que eu fui convidada, eu era. Aí eu não fui por conta de como as crianças ficaram, como meu ex-marido ficou, como ficou todo mundo, minha mãe...", explica Wanessa.

continua após publicidade

A cantora continua: "E foi muito estranho ele falar isso, então eu decidi contar. 'Se a mamãe for?' Ele respondeu: vai, mãe! e eu perguntei: 'Mas o que mudou?' Aí ele: agora você não tem o papai para se separar".

Do G1

Siga o TNOnline no Google News