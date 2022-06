Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumem relacionamento; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dado e Wanessa viveram um romance polêmico e conturbado, marcado por idas e voltas. Eram o casal queridinho dos anos 2000

Na tarde desta terça-feira (28), a jornalista Fabíola Reipert divulgou que Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntos novamente. A informação foi dada para ela em uma entrevista no Podcast "Love Cast", por Nathan Camargo, filho de Luciano Camargo.

continua após publicidade .

Nathan esteve no Podcast ao lado da esposa, Izabella, e acabou afirmando que Wanessa e Dado estão namorando. De acordo com Nathan, eles se assumiram para os familiares e foram juntos ao seu casamento, que aconteceu recentemente.

Assista o pronunciamento de Fabíola:

continua após publicidade .

Ao vivo no #BalançoGeral: bomba! 💥 Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumem relacionamento para a família 😏 #AHoraDaVenenosa



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/jVLc0EstS2 — Balanço Geral (@balancogeral) June 28, 2022





Entendo o relacionamento de Dado e Wanessa Camargo

continua após publicidade .

Após o fim do relacionamento, há vinte anos, o casal teria retomado o relacionamento. Conforme o colunista Leo Dias, Wanessa e Dado teriam se encontrado no dia 13 de maio, em um flat em São Paulo, horas depois de a cantora assinar o divórcio com o ex-marido, o empresário Marcus Buaiz. Eles teriam viajado juntos para a cidade de Brotas, no interior.

Mas tudo começou em 2000, quando Dado e Wanessa viveram um romance polêmico e conturbado, marcado por idas e voltas. Eram o casal queridinho do momento e estampavam as capas de revistas.

O namoro durou exatos dois anos. Nesse tempo, Dado estrelou um clipe de Wanessa, com a canção “O Amor Não Deixa”, grande sucesso na carreira da cantora. Os dois também eram frequentemente fotografados juntos em eventos. Em uma dessas aparições, Wanessa e Dado foram flagrados brigando e a cantora parecia extremamente atordoada.

continua após publicidade .

Agora, duas décadas depois, os dois estariam juntos novamente. Ainda de acordo com Leo Dias, Dado e Wanessa teriam se encontrado em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, local onde o ator mora atualmente. O possível encontro entre os dois teria sido o principal motivo do fim do casamente de Wanessa e Buaiz.





Fonte: Informações de O Fuxico.

Siga o TNOnline no Google News