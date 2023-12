Walewska Oliveira: ex-atleta deixou herança milionária; veja valores

A morte da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira ainda está repercutindo na imprensa. Nesta semana, o site Notícias da TV levantou qual é o valor da herança milionária da atleta, que faleceu em 21 de setembro de 2023 ao cair do 17º andar do prédio onde morava. A estrela do esporte deixou uma verdadeira fortuna para ser dividida em sua família.

De acordo com a publicação, Walewska tinha uma fortuna estimada em R$ 25 milhões, que está aplicada em imóveis de alto padrão, como apartamentos e salas comerciais em São Paulo e Belo Horizonte. Além disso, ela deixou um seguro de vida estimado em mais de R$ 1,3 milhão.

No momento, a família dela organiza o inventário e como será a divisão da herança na justiça, já que os pais dela e o marido discordam em alguns pontos.

Causa da morte de Walewska

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05.

Antes de morrer, Walewska descobriu que o marido tem um filho

Dois meses após a morte de Walewska, uma nova revelação se tornou pública nesta semana. É que a também ex-jogadora Virna contou que ela descobriu que o marido teve um filho fora do casamento. Como nunca foi mãe, a história teria abalado profundamente a ex-atleta. A história foi contada em uma das cartas deixadas pela campeã olímpica - ela deixou ao todo quatro textos, um deles se despedindo da amiga.

"Foi muito duro. É triste. A Wal tirou a vida por causa do marido. Ela viveu uma relação opressiva e não conseguiu pedir ajuda. A partir do momento que o marido pediu a separação, descobriu-se que ele tinha um filho fora do casamento. Aí ela pirou. Ela estava esperando ser mãe há muito tempo. Isso doeu muito para ela. Ela respirava o marido", disse ela ao Sportbuzz.

A Polícia Civil de São Paulo ainda apura as circunstâncias da morte e não concluiu o inquérito. "Até me emociono. As pessoas ainda não sabem, mas ela deixou quatro cartas. Uma para o pai e para mãe, uma para o irmão, uma para o melhor amigo, Gustavo. E deixou uma carta para a gente. Para o Bernardinho e para a gente", declarou ela.

