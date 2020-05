Walcyr Carrasco indaga: 'O que aconteceu com você, Regina?'

O escritor e autor Walcyr Carrasco ficou chocado ao assistir uma entrevista de Regina Duarte, atual secretária da Cultura do governo Bolsonaro. Na última quinta-feira, ele usou suas redes sociais para fazer um desabafo.

"Regina, você foi minha amiga e também abriu as portas no início da minha carreira. Foi uma amiga maravilhosa! Por isso me dói muito vê-la neste papel de secretária. Fiquei chocado quando na entrevista você achou 'normal' as mortes e chancelou a tortura. Dói mais e mais vê-la assim. O que aconteceu com você, Regina ?", disse Walcyr que colocou na legenda do post: "Eu não entendo o que aconteceu, Regina!"



Ao ser entrevistada pela CNN Brasil, Regina minimizou as torturas e mortes cometidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar. A atriz ainda relevou as mortes tanto no setor cultural quanto entre as vítimas da pandemia do novo coronavírus: "Na humanidade não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas, não desejo isso para ninguém. Sou leve, estou viva", fala a secretária.

Os comentários da ex global gerou grande repercussão negativa nas redes sociais.