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Vovô Anésio antecipou a própria partida e alertou o neto: "Vai se preparando"

Gravação viralizou nas redes sociais após o falecimento do influenciador de 88 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 13:45:31 Editado em 14.06.2026, 13:45:25
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Vovô Anésio antecipou a própria partida e alertou o neto:
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Semanas antes de falecer, o influenciador digital Anésio Fiori, de 88 anos, conhecido como Vovô Anésio, deixou um recado direto e emocionante para o neto, Caio Fiori, antecipando a própria partida. Em um vídeo que voltou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias, o idoso demonstrou plena consciência sobre o fim da vida e pediu que o familiar se preparasse para o que estava por vir. No registro, compartilhado por Caio na última quinta-feira (11), Anésio foi categórico ao afirmar que não sobreviveria até o final deste ano, declarando abertamente que sabia que iria morrer e aconselhando o neto a aceitar a situação.

- LEIA MAIS: Morre influenciador vovô Anésio aos 88 anos

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A gravação ganhou ainda mais força e comoveu os fãs após a confirmação da morte de Vovô Anésio no último sábado (13), vítima de uma parada cardiorrespiratória. Com a partida do idoso já absorvida pelo público que o acompanhava, a atenção voltou-se para a despedida e para a mensagem de conformidade deixada por ele. Em meio à repercussão do vídeo premonitório, Caio utilizou seus perfis para prestar uma última homenagem e refletir sobre os anos de exposição na internet. O neto aproveitou o momento para rebater críticas e julgamentos que a família enfrentou ao longo da trajetória de sucesso, ressaltando que diversas inverdades tentaram atingi-los, mas que a fama proporcionou uma verdadeira transformação na reta final da vida de Anésio.

Segundo o relato emocionado de Caio, a experiência de compartilhar a rotina simples nas redes sociais para mais de 6 milhões de seguidores resgatou a alegria de viver do avô, garantindo que ele não partisse de mãos vazias. O neto destacou que Anésio conseguiu sair da tristeza, voltou a sorrir, cantar, brincar e a receber o carinho do público, além de ter vivenciado uma reconciliação importante com a Vovó Elza. Essa reviravolta trouxe conforto aos familiares, que agora encontram na última mensagem deixada pelo influenciador a prova de que ele partiu em paz e ciente do legado afetuoso que construiu na internet.


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Anésio Fiori despedida emocional família e fama influenciadores digitais legado na internet Vovô Anésio
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