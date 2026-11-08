Voo de Giovanna Antonelli enfrenta tempestade e atriz relata pânico: 'Me despedi de todo mundo'

A atriz Giovanna Antonelli viveu momentos de pânico na última sexta-feira (6) durante um voo que enfrentou forte turbulência ao atravessar uma tempestade. Após não conseguir realizar o pouso no destino previsto, a aeronave precisou retornar a Belo Horizonte, levando os ocupantes ao desespero. A artista revelou que temeu pela própria vida e chegou a se despedir dos familiares por mensagens de celular.

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"Foi o maior pânico da nossa vida, não foi? Olha, foi o maior medo que eu passei na minha vida. Eu me despedi de todo mundo, mandei mensagem para filho, para filha, marido, meu irmão", relatou a atriz. O momento de tensão foi registrado em vídeo por Cristiano Ferreira, passageiro que viajava ao lado de Giovanna e de Helen Ferreira.

Nas imagens divulgadas, a atriz revelou que tentou organizar questões financeiras no calor do momento para amparar a família em caso de um acidente fatal, mas foi traída pelo nervosismo. "Eu não lembrava de uma senha do banco. Fiquei tão nervosa que não tinha nem como deixar um dinheirinho", confessou.

O clima dentro da aeronave foi de terror coletivo, com passageiros chorando e fazendo preces em voz alta. Segundo Giovanna, as orações aos santos foram uma constante durante os solavancos severos. Ela descreveu a cena afirmando que enquanto olhava para a colega ao lado, ambas choravam; uma rezava enquanto a outra gritava por intervenção divina. Apesar da gravidade do susto, o avião conseguiu pousar em segurança, transformando o pânico inicial em alívio e permitindo que os passageiros até brincassem com a situação após o desembarque.

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Com informações do iG