Voltaram? Maiara e Fernando são flagrados aos beijos

Parece que Maiara e Fernando Zor resolveram dar novamente mais uma chance para a relação. Os sertanejos foram fotografados no casamento do compositor Cristyan Ribeiro, que aconteceu nesta segunda-feira (22), em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, onde foram flagrados aos beijos dois meses após o término do romance.

As fotos de Maiara e Fernando circularam nas redes sociais e os fãs comemoraram a suposta volta do casal. Depois de diversas idas e vindas, Maiara e Fernando ficaram noivos no início do ano após um salto de paraquedas em uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. Até o momento, nenhum deles confirmou a reconciliação.

Em outubro, Maiara e Fernando fizeram a primeira aparição juntos depois da separação e ensaiaram uma reaproximação ao vivo. O clima entre os artistas esquentou e Maraisa precisou afastar a irmã do parceiro de Sorocaba para o outro lado do palco enquanto cantavam o dueto romântico.

FERNANDO ZOR FALA SOBRE TÉRMINO COM MAIARA

Em setembro, Fernando avaliou as crises com Maiara. "Como todo casal, tivemos nossas crises, que acabaram desgastando nosso relacionamento. Acredito que nesse momento seja a melhor decisão pra nós", declarou o músico.

Sobre os motivos que contribuíram para que o noivado chegasse ao fim, Fernando não especificou, mas com maturidade comentou o assunto.

"Nosso relacionamento não pode ser marcado por erros que cometemos. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, vivemos momentos incríveis. Sempre houve muito amor e respeito acima de tudo", garantiu. E, destacou: "Erramos, acertamos e aprendemos muito juntos".