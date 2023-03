Vizinhos espiam quarto de influenciadora com binóculo: "Muito chato"

Da Redação

Mirella Santos

A influenciadora Mirella Santos usou seu perfil nas redes sociais para desabafar na noite da última terça-feira (21). A conversa muito sincera aconteceu após a jovem flagrar um casal de vizinhos espionando seu quarto com um binóculo.

A ex-participante do reality show "Ilha Record" afirmou que o casal é morador de um condomínio ao lado do dela e que a janela do apartamento deles dá direto para o seu quarto. Os "espiões" foram descobertos por amigos de Mirella.

"Minha gente, é cada coisa. Renata, João Matheus e Dani observaram um casal que está no condomínio e que dá para ver meu quarto pela janela. Eles estavam com um binóculo olhando para o meu quarto", contou a influenciadora. "Pelo amor de Deus, minha gente, vamos ter senso. Isso é muito chato, é falta de privacidade", desabafou.

fonte: Reprodução/Instagram

Mirella explicou que seus amigos tiraram fotos e fizeram vídeos do casal vigiando a casa dela, e que poderia processar os dois caso quisesse. "Quer uma foto, quer um vídeo, quando eu descer pode falar comigo que vou tratar com o maior carinho. Agora ficar de binóculo, olhando o meu quarto, isso é muita falta de respeito. Eu tenho vídeo de vocês que fizeram isso, eu tenho foto, eu poderia denunciar, porque isso é invasão de privacidade", disse a vencedora da Ilha Record.





Fonte: Informações R7.

