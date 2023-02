Viviane Araújo arrebenta sandália e termina ensaio descalça

Da Redação

Viviane Araújo é a rainha de bateria do Salgueiro e, na noite desta quinta-feira (02), deu um show de samba durante um ensaio da escola. Com uma roupa vermelha, com a barriga de fora, a atriz espalhou simpatia na quadra da Acadêmicos do Salgueiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ela brilhou diante da bateria Furiosa e sambou tanto que a sandália arrebentou. Sem perder a postura, Viviane não se intimidou, retirou a sandália e continuou sambando descalça.

Em uma publicação nas redes sociais, a artistas compartilhou um registro do ensaio. "BASTA!!!!! De violência e opressão! CHEGA!!!!! De intolerância… Nosso enredo pro Carnaval 2023, 'Delírios de um paraíso vermelho' é um paraíso q nós queremos, livre de todos os preconceitos e julgamentos!", escreveu na legenda.

Outros destaques da escola como a cantora Rebecca, que é musa do Salgueiro, também marcaram presença. Ela apostou em um macacão com recortes estratégicos para sambar muito. A atriz Dandara Mariana usou um look dourado e também brilhou entre os foliões.

Assista:





Fonte: Informações do g1.



