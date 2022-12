Vivian Amorim comemora batizado da filha Malu, em Manaus

Da Redação

A criança é fruto do casamento da ex-BBB com o publicitário e atleta Léo Hirschmann, de 28 anos

Vivian Amorim, de 29 anos, batizou a sua filha Malu, de 10 meses, nesta segunda-feira (26) na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em Manaus, no Amazonas. A criança é fruto do casamento da ex-BBB com o publicitário e atleta Léo Hirschmann, de 28 anos.

O vestidinho usado por Malu para a ocasião precisou ir para a costureira, como explicou a repórter e influenciadora. "Agora que já deu certo, eu posso contar a tour do mandrião da Malu. Na loja que eu comprei, o tamanho maior era 6 meses, porque normalmente os bebês se batizam mais cedo", começou explicando ela.

Porém, Vivian preferiu deixar o batizado para o final do ano, para que todos os seus familiares estivessem em Manaus. "Como eu gostei muito do modelo, resolvi levar assim mesmo e mandei para costureira abrir atrás! Estava preocupada? Sim. Ficou muito em cima da hora? Sim. Mas serviu", finalizou ela.

Valeu a pena todo o processo de enviar para uma costureira sob medida, já que a pequena Malu ficou uma gracinha.

Veja: fonte: Reprodução/Instagram

O batizado foi comemorado por Vivian e sua família, com direito a bolo personalizado e "bem batizados". Recentemente, Vivian Amorim tomou banho em igarapé no Amazonas com a filha, Malu, e a ex-BBB Ana Clara.

Fonte: Informações Revista Quem.

