Vivi anuncia fim de relacionamento com Juliano Floss: 'Que nojo'

O término de Vivi Wanderley e Juliano Floss ganhou novos capítulos após o dançarino ter sido supostamente flagrado em um momento de intimidade com outra menina, pouco mais de 24 horas após a jovem anunciar no Instagram o fim do relacionamento.

Vivi anunciou através do Instagram, nesta quinta-feira (28), o fim do relacionamento com Juliano após dois anos. De acordo com ela, o ex-casal fez de tudo para que o relacionamento desse certo.

“Venho dizer que eu e Ju não estamos mais juntos. A gente fez de tudo pra fazer funcionar porque nosso amor um pelo outro é muito forte, mas só sentimento não sustenta uma relação”, desabafou Vivi.

A atriz ainda disse que deseja “coisas boas” para o dançarino, e pediu respeito pelo momento que os dois vivem: “Só desejo coisas boas pra ele, 2 anos não são 2 meses… peço compreensão e respeito de vocês, porque esse momento é barra pros dois.”

Daniele Aguiar, mãe de Vivi, comentou na publicação e deu a entender que a situação passou de apenas beijos “Flagrados em momentos íntimos = dando DEDADA nela na frente de todo mundo! Inacreditável. Que decepção.”

O perfil Gossip do Dia alega ter conversado com Vivi sobre o fim do relacionamento, e a influenciadora alegou que a tal moça já era conhecida dos dois. “Se tivesse se ‘envolvido’ era menos pior, né, quase transando com a mão na calça da menina na frente de todo mundo. Sincero, que nojo”, disparou a atriz.

