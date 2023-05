"Viver é perigoso": relembre alguns tuítes icônicos de Rita Lee

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rita Lee

"Eu não sou louca. Estou emocionalmente desequilibrada. Viver é perigoso". Essa é um dos diversos tuítes icônicos deixados pela Rainha do Rock, a cantora Rita Lee. A artista, sempre subversiva e pioneira, morreu no final da noite desta segunda-feira (8), aos 75 anos, e os fãs relembraram frases marcantes e memes que surgiram a partir de sua rede social.

continua após publicidade .

Publicações da cantora feitas no Twitter em meados da década de 2010 se tornaram memes e um verdadeiro acervo para os fãs de Rita Lee. Sincera, espontânea e direta, a artista foi relembrada por diversos internautas com algumas de suas frases memoráveis que repercutem nas redes sociais até os dias de hoje.

- LEIA MAIS: Luto: Rita Lee morre aos 75 anos, em São Paulo

continua após publicidade .

"Peguem seus otimismos e sumam de perto de mim. Hoje eu tô em crise", disse Rita Lee em um. "Você nem imagina a imensidão do quanto estou pouco me f*dendo para o que dizem. A vida é curta, e eu grossa", escreveu a Rainha do Rock em outro. "Nossa amizade nunca mais foi a mesma depois que você tentou me matar", escreveu ela, enigmática, em outro.

E as frases não param por aí. "E eu lá sou mulher de fazer back up? Perdi tudo, f*da-se eu", desabafou a artista em outro. "Já disse e repito: Não me levem a sério, sou falsa, manipuladora, mentirosa e filha da p*ta. Escrevo o que vem na cabeça, só futilidades", escreveu ainda. "Hoje Bolsonaro vira a cara para mim. Deve temer que eu conte ao mundo seus segredos mais íntimos", disse.

Veja alguns dos tuítes:

Esses dois tweets da Rita Lee representou exatamente como eu tô pic.twitter.com/7vsIQx0T8i continua após publicidade . May 8, 2023

Tweets icônicos da Rita Lee que você precisa ver antes do Twitter acabar — uma thread necessária: pic.twitter.com/4qGUc3CABM — Memes Twittter (@memestuitter) November 18, 2022

Rita Lee foi a maior twitteira dessa rede social pic.twitter.com/VnP2fpXIt1 — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) May 9, 2023





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News