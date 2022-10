“Vivem fora da realidade”, dispara Ludmilla sobre os sertanejos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A fala da funkeira foi feita durante o Prêmio Multishow

Sem mencionar nomes, Ludmilla alfinetou sertanejos que declararam apoio a Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial. Para ela, que é apoiadora de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os artistas que estão do lado do atual mandatário vivem em “uma realidade completamente diferente”. A fala da funkeira foi feita durante o Prêmio Multishow. As informações são da coluna LeoDias, do Metrópoles.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Bolsonaro acredita em virada nas eleições após apoio de sertanejos

continua após publicidade .

“Acho que o sertanejo vive uma realidade completamente diferente. A gente que é do funk, da periferia, está mais chegado ao povo que está precisando de ajuda. O povo foi mais atingido, mais atingido do que a gente pela crise econômica”, disparou Ludmilla.

E completou: “Eu acho que eles vivem em outra realidade, e a gente está vivendo o que está acontecendo de fato. É ‘L’ no segundo turno”.

No campo sertanejo, com exclusão dos que optaram pelo silêncio, praticamente todos os nomes declararam voto em Bolsonaro. Os cantores Gusttavo Lima, Fernando, Sorocaba, Leonardo, Chitãozinho, César Menotti, Edson, Hudson, Sérgio Reis, Zezé Di Camargo e vários outros são apenas alguns dos exemplos.

Siga o TNOnline no Google News