Viúvo se emociona ao lembrar 5 anos da morte de Paulo Gustavo; veja

Nesta segunda-feira (04) Thales Bretas usou o Instagram para uma publicação rara e emocionante. Ao marcar os cinco anos da morte de Paulo Gustavo (1978-2021), o médico e viúvo do humorista abriu o coração sobre como tem vivido o luto, e surpreendeu pela honestidade das palavras. “Há 5 anos passei pela experiência mais traumática da minha vida até hoje. Falo pouco sobre o luto, porque acho que cada um tem sua maneira de processar, digerir, aceitar e reverenciar o passado.”, escreveu.

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O luto que vai além da perda

Em um dos trechos da publicação, Thales falou sobre o luto das transformações que a vida impõe com o tempo. “O luto é um eterno marco na vida, que traz uma consciência muito grande pro que permanece, o que está vivo! E também pro que está vivo, mas simplesmente não permaneceu… O luto do que ainda está, mas já não é mais, também é um processo transformador. Afetos que mudam, hábitos que já não fazem sentido, status que já não te cabem mais… O próprio microuniverso que criamos ao longo do tempo, e no qual já não sentimos mais pertencimento. Disso eu falarei mais em breve pra vocês…”, antecipou, deixando os seguidores curiosos.

Filhos e novos planos

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Apesar de um dia triste, Thales deixou claro que segue em frente, e com esperança. “Eu sigo renascendo pra vida, reorganizando as prateleiras e caminhando junto com tudo o que construí ao longo dessa jornada. Sempre de mãos dadas com meus filhos, com muita saudade mas muito orgulho do que vivi, muita gratidão pelo grande amor que me rendeu frutos e que me fez (e faz) um ser humano melhor a cada dia”, declarou. Thales segue criando sozinho os dois filhos que teve com Paulo: Romeu e Gael, ambos com 6 anos.

Por fim, Thales celebrou as inúmeras homenagens que o humorista tem recebido e adiantou que projetos estão a caminho para manter o legado de Paulo Gustavo vivo, como a pela Eu e Meu Filho é um Musical. Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19.

Informações: Revista Caras

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