Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
REVISTA UAU!

Viúvo diz que filho de Isabel Veloso levará alianças em seu novo casamento

A declaração ocorre cinco meses após a morte de Isabel, vítima de um linfoma de Hodgkin, e após Lucas Borbas anunciar noivado com uma fonoaudióloga

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 00:03:11 Editado em 07.07.2026, 00:03:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Viúvo diz que filho de Isabel Veloso levará alianças em seu novo casamento
Autor Em uma caixa de perguntas no Instagram, um seguidor questionou se o filho Arthur, de 1 ano e 6 meses, levaria as alianças. Lucas respondeu: "Vai - Foto: Redes Sociais

O viúvo da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borbas, revelou nas redes sociais que o filho do casal levará as alianças em seu novo casamento. A declaração ocorre cinco meses após a morte de Isabel, vítima de um linfoma de Hodgkin, e após Lucas anunciar noivado com uma fonoaudióloga.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em uma caixa de perguntas no Instagram, um seguidor questionou se o filho Arthur, de 1 ano e 6 meses, levaria as alianças. Lucas respondeu: "Vai". Ele também revelou que a cerimônia será na natureza, em um evento intimista, com poucos convidados.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

A família de Isabel Veloso, por meio do escritório Hellen Magalhães – Advogados Associados, informou que adotou medidas judiciais e extrajudiciais para proteger a memória, imagem, nome e legado da influenciadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nota da família de Isabel Veloso

"O escritório Hellen Magalhães – Advogados Associados, na qualidade de representante jurídico da família de Isabel Veloso, informa que já iniciou a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais destinadas à proteção de sua memória, imagem, nome e legado.

A legislação brasileira assegura aos familiares o direito de impedir qualquer utilização indevida da imagem, do nome ou da memória da pessoa falecida, especialmente quando destinada à obtenção de vantagens econômicas, promoção pessoal, monetização de conteúdo, captação de seguidores ou qualquer outra forma de exploração não autorizada judicialmente.

Toda e qualquer conduta que viole esses direitos será rigorosamente apurada, sendo adotadas as medidas cabíveis para sua imediata cessação, responsabilização dos envolvidos e reparação dos prejuízos causados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A memória de Isabel Veloso merece respeito e será integralmente resguardada pelos meios previstos em lei."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CASAMENTO família Influenciadora isabel veloso Lucas Borbas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV