Viúvo diz que filho de Isabel Veloso levará alianças em seu novo casamento

A declaração ocorre cinco meses após a morte de Isabel, vítima de um linfoma de Hodgkin, e após Lucas Borbas anunciar noivado com uma fonoaudióloga

O viúvo da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borbas, revelou nas redes sociais que o filho do casal levará as alianças em seu novo casamento. A declaração ocorre cinco meses após a morte de Isabel, vítima de um linfoma de Hodgkin, e após Lucas anunciar noivado com uma fonoaudióloga.

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Em uma caixa de perguntas no Instagram, um seguidor questionou se o filho Arthur, de 1 ano e 6 meses, levaria as alianças. Lucas respondeu: "Vai". Ele também revelou que a cerimônia será na natureza, em um evento intimista, com poucos convidados.



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A família de Isabel Veloso, por meio do escritório Hellen Magalhães – Advogados Associados, informou que adotou medidas judiciais e extrajudiciais para proteger a memória, imagem, nome e legado da influenciadora.

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Nota da família de Isabel Veloso

"O escritório Hellen Magalhães – Advogados Associados, na qualidade de representante jurídico da família de Isabel Veloso, informa que já iniciou a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais destinadas à proteção de sua memória, imagem, nome e legado.

A legislação brasileira assegura aos familiares o direito de impedir qualquer utilização indevida da imagem, do nome ou da memória da pessoa falecida, especialmente quando destinada à obtenção de vantagens econômicas, promoção pessoal, monetização de conteúdo, captação de seguidores ou qualquer outra forma de exploração não autorizada judicialmente.

Toda e qualquer conduta que viole esses direitos será rigorosamente apurada, sendo adotadas as medidas cabíveis para sua imediata cessação, responsabilização dos envolvidos e reparação dos prejuízos causados.

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A memória de Isabel Veloso merece respeito e será integralmente resguardada pelos meios previstos em lei."