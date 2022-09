Viúvo de Paulo Gustavo assume romance durante Rock in Rio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O dermatologista chegou acompanhado do artista na sétima noite do festival e falou sobre o possível casal

O médico dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, marcou presença no Rock in Rio neste sábado (10/9) e revelou estar investindo em um novo romance com o cantor Silva.

continua após publicidade .

O dermatologista chegou acompanhado do artista na sétima noite do festival e falou sobre o possível casal. “Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixar rolar”, disse Thales.

Este é o primeiro relacionamento de Thales desde a morte de Paulo Gustavo, em 2021. O viúvo do humorista e Silva teriam se conhecido por meio de amigos e desde abril deste ano o affair entre os dois era especulado.



continua após publicidade .

Em 4 de maio de 2021, a família do artista comunicou o óbito. A notícia gerou comoção nacional e internacional. Além de grandes artistas do exterior, jornais e agências de comunicação repercutiram a morte do comediante.

fonte: Metrópoles





Siga o TNOnline no Google News