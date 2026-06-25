Viúvo de Isabel Veloso anuncia que vai se casar 6 meses após a morte dela; veja

Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, revelou nas redes sociais que está noivo de Diulia Loregian. O anúncio foi feito quase seis meses após a morte de Isabel, que faleceu em decorrência de um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

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A novidade foi compartilhada pelo casal em um vídeo publicado no Instagram. Na legenda, eles celebraram o relacionamento.

“Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida!”, escreveram.

Lucas assumiu publicamente o relacionamento com Diulia em abril, cerca de quatro meses após a morte da influenciadora. A atual noiva trabalhava como fonoaudióloga de Arthur, filho de Lucas e Isabel.

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Na época em que o romance veio à tona, o viúvo recebeu críticas nas redes sociais por ter iniciado um novo relacionamento poucos meses após a perda da esposa. Em resposta aos comentários, ele afirmou que seguir em frente não significa desrespeitar a memória de Isabel.

“Seguir em frente não é traição. Não é esquecimento. Não é falta de amor. É honrar também os últimos desejos de quem partiu. Se três meses para alguns é pouco, respeito. Mas o meu tempo de luto pertence a mim, não à opinião de quem nunca viveu o que vivi”, declarou.

Isabel Veloso ficou conhecida por compartilhar nas redes sociais sua luta contra o câncer, conquistando milhares de seguidores que acompanharam sua trajetória e tratamento.

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Informações: Metrópoles

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