Viúva relata experiência sobrenatural com Erasmo Carlos

Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves vem compartilhando diversas homenagens ao cantor desde a sua morte, em 22 de novembro de 2022. No entanto, desta vez, ela aproveitou o Instagram para relatar uma experiência sobrenatural que teve com o cantor.

“Meu amor, lembra que quando nos mudamos a TV ligava sozinha todos os dias? A gente chamou o Gamba, ele não conseguiu descobrir, nos habituamos e ela parou sozinha de fazer isso. Durante toda sua internação e esses dias após a sua morte, a TV nunca ligou, até esqueci que ela fazia isso”, relatou.

Na sequência, a viúva contou que a TV ligou sozinha quando o nome de Erasmo Carlos foi falado. “Bom, hoje aconteceu, quando vim para a sala estava passando o cortejo do Pelé. Deixei ligada e fiquei aqui no chão do escritório, no meu lugar favorito da casa e perto de você. O Cléber Machado falou no seu nome”, explicou.

Porém, apesar do que aconteceu, a viúva disse que não acredita que isso seja um sinal do cantor. Não acho que seja um sinal, e sim uma coincidência… Você era tão especial para tanta gente. Meu orgulho! Preciso consertar a TV”, observou.

