Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
TRISTEZA

Viúva do cantor Rick faz desabafo emocionante após morte do marido em acidente

Geralda Helena compartilhou homenagens e destacou a união de mais de quatro décadas ao lado do cantor

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Viúva do cantor Rick faz desabafo emocionante após morte do marido em acidente
Autor Geralda destacou a cumplicidade que manteve com o cantor ao longo de 43 anos de convivência - Foto: Reprodução / Instagram

Geralda Helena, viúva do cantor Rick, usou as redes sociais para desabafar sobre a dor do luto e a saudade do marido, que morreu em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. Em uma sequência de publicações emocionantes no Instagram, ela relembrou a trajetória ao lado do artista, ressaltando os mais de 40 anos de união e a construção da família do casal.

📰 LEIA MAIS: Morre aos 60 anos o cantor Netinho, ícone do axé music, em Salvador

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na publicação feita no feed, Geralda destacou a cumplicidade que manteve com o cantor ao longo de 43 anos de convivência. Ela definiu o marido como seu porto seguro e melhor amigo, expressando gratidão pela história vivida, apesar da dor provocada pela ausência. Nos stories, compartilhou mensagens reflexivas sobre a dificuldade de aceitar a despedida repentina e o impacto do último momento ao lado do parceiro.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Em uma declaração anterior, divulgada logo após a confirmação do acidente, a viúva já havia rememorado o início do relacionamento, quando ambos ainda eram adolescentes. Ao resgatar a trajetória de superação, conquistas e a criação dos dois filhos e quatro netos, ela pediu forças e proteção ao cantor para enfrentar a perda, afirmando que buscará apoio no legado e na família que construíram juntos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por 𝓖𝓮 𝓗𝓮𝓵𝓮𝓷𝓪 (@gehelena01)

Com informações: Revista Caras

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
celebridades CULTURA Luto Música Rick tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV