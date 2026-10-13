Viúva do cantor Rick faz desabafo emocionante após morte do marido em acidente

Geralda Helena compartilhou homenagens e destacou a união de mais de quatro décadas ao lado do cantor

Geralda Helena, viúva do cantor Rick, usou as redes sociais para desabafar sobre a dor do luto e a saudade do marido, que morreu em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. Em uma sequência de publicações emocionantes no Instagram, ela relembrou a trajetória ao lado do artista, ressaltando os mais de 40 anos de união e a construção da família do casal.

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Na publicação feita no feed, Geralda destacou a cumplicidade que manteve com o cantor ao longo de 43 anos de convivência. Ela definiu o marido como seu porto seguro e melhor amigo, expressando gratidão pela história vivida, apesar da dor provocada pela ausência. Nos stories, compartilhou mensagens reflexivas sobre a dificuldade de aceitar a despedida repentina e o impacto do último momento ao lado do parceiro.

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Em uma declaração anterior, divulgada logo após a confirmação do acidente, a viúva já havia rememorado o início do relacionamento, quando ambos ainda eram adolescentes. Ao resgatar a trajetória de superação, conquistas e a criação dos dois filhos e quatro netos, ela pediu forças e proteção ao cantor para enfrentar a perda, afirmando que buscará apoio no legado e na família que construíram juntos.

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Com informações: Revista Caras