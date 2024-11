Viúva de Maguila revela como foram os últimos instantes do ex-boxeador

Siga o TNOnline no Google News

O ex-boxeador brasileiro José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos de idade, vítima de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), uma condição degenerativa que marcou seus últimos anos de vida. A viúva Irani Pinheiro deu detalhes de como foi esse período.

Maguila se tornou uma figura emblemática. Além de suas conquistas esportivas, sua trajetória destacou os efeitos debilitantes das lesões cerebrais em atletas de esportes de contato. A ETC é uma doença neurológica progressiva, frequentemente comparada ao Alzheimer, resultante de pancadas repetidas na cabeça.

Irani foi casada com Maguila por mais de quatro décadas e destacou as dificuldades enfrentadas na convivência com os sintomas agressivos associados à doença. Nos últimos anos, o ex-boxeador apresentou sintomas que o tornaram agressivo e psicoticamente instável.

A viúva revelou que embora o diagnóstico tenha sido difícil, ela preferiu permanecer ao lado dele, prestando os cuidados necessários durante as fases mais críticas da doença.

Irani também compartilhou que, além das flutuações emocionais de Maguila, havia um estigma associado ao seu status de esposa de um ícone esportivo debilitado. Mesmo assim, ela escolheu a resiliência e o amor para enfrentar o dia a dia, acreditando que a força vinha de uma dimensão espiritual mais elevada.

Fonte: informações Terra Brasil Notícias.

