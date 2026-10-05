Viúva de Lito Sousa apoia proposta para dar nome do especialista ao Aeroporto de Guarulhos

A empresária Mila Seidl declarou apoio à mobilização que busca dar o nome de seu marido, Lito Sousa, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O especialista em aviação e influenciador digital, criador do canal Aviões e Músicas, morreu aos 59 anos em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara cujo diagnóstico havia sido compartilhado pela família em agosto. A iniciativa de homenageá-lo começou com uma petição criada por fãs nas redes sociais e ganhou desdobramento legislativo com um projeto de lei protocolado no Congresso Nacional.

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Em publicações no Instagram, Mila explicou que o terminal de Cumbica representava uma segunda casa para o especialista, que atuou no local por quase 30 anos antes de se consolidar como comunicador. Ela revelou que Lito manifestou em vida o desejo de ter parte de suas cinzas lançadas em Guarulhos, local onde nasceu a ideia do canal e por onde nutriu fascínio pelos grandes jatos comerciais, além de guardar outra parte no Aeroporto de Congonhas, marco inicial de sua trajetória profissional, e a terceira fração com a família.

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A alteração formal foi levada à Câmara dos Deputados pela deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG). O Projeto de Lei 5515/2026 propõe alterar a denominação do terminal para Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Lito Sousa, substituindo o nome do ex-governador André Franco Montoro. Na justificativa, a parlamentar destaca a dedicação do influenciador à divulgação científica e ao combate ao medo de voar. Embora o projeto siga em trâmite e dependa de aprovação parlamentar, a família considerou a homenagem um gesto de carinho alinhado à memória do especialista.