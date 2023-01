Viúva de Gal Costa é detonada após publicar foto no perfil da cantora

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A publicação deu o que falar entre os internautas

Os seguidores e fãs da Gal Costa detoram a viúva da cantora, Wilma Petrillo, por ter publicado uma foto no perfil do Instagram da artista. Na publicação, Wilma escreveu a seguinte legenda: "Salvador". Além disso, ela aparece com óculos escuros, enquanto acaricia um cachorro.

continua após publicidade .

Nos comentários, os internautas atacaram Wilma. “Inacreditável a memória de Gal ser tratada dessa forma”, escreveu um deles. Outro foi mais apelativo: “Vamos todos denunciar como conteúdo falso. Essa impostora não vai administrar o legado de Gal”.



continua após publicidade .

Leia também: Homenagem da Turma da Mônica a Gal Costa escandaliza web; entenda

Gal morreu em novembro de 2022 e a causa da morte não foi revelada.



Um dos seguidores sugeriu para que alguém assumisse a conta da cantora, já que não há publicações desde sua morte. “Quando finalmente publicam algo, não é a Gal que está ali. P*ta merda…”, desabafou. Enquanto muitos sugeriram que possa ter sido sem querer, uma pessoa afirmou que não acredita nessa possibilidade. “Oi? Contra o linchamento de qualquer pessoa. Mas também não acredito que tenha sido postado por engano. Acho tudo feio. Dos dois lados.”

continua após publicidade .

Houve também um fã que afirmou que o perfil de Gal Costa deveria ser administrado por um assessor de comunicação. “Vejam a conta de Elza Soares, por exemplo, sempre movimentada, com conteúdos que amenizam a saudade dos fãs. A de Gal desde sua morte que não se tem nada e quando tem é uma foto de uma terceira?! Ah, faça-me o favor”, escreveu.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News