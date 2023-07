Viúva de Gal Costa é acusada de golpes, assédio e ameaças; saiba mais

Graves acusações estão sendo feitas contra Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, que morreu em novembro de 2022. Assédio moral, golpes financeiros e ameaças estão entre as denúncias. A reportagem da Revista Piauí ouviu amigos, ex-funcionários e um familiar da cantora e eles afirmam que a ex-companheira teria causado a falência da cantora.

O primeiro caso é do médico Bruno Prado. Ele revelou que era próximo do casal e Wilma lhe pediu emprestado cerca de R$ 15 mil para realizar uma cirurgia nos olhos. O profissional da saúde teve muita dificuldade para receber de volta o montante e, quando cobrou Wilma, ela passou a ameaçá-lo. O médico é homossexual e na época ainda não havia contado para a família. De acordo com ele, Gal soube da situação e pagou a dívida.

De acordo com a revista, o círculo cultural de Salvador conta contava com diversos casos sobre Wilma ter aplicado outros golpes financeiros. Os amigos de Gal, segundo a reportagem, preferiam manter distância da empresária.

Outra pessoa ouvida pela Piauí foi o produtor Ricardo Frugoli, que afirmou ter más recordações do tempo em que trabalhou com Wilma. De acordo com ele, Gal teria perdido contratos de shows na Europa e no Brasil por causa das atitudes da mulher. Ele afirmou que quando relatou os motivos para Gal, ela ainda ficou aborrecida com ele. Ricardo contou também que havia muita intriga e ex-funcionários com depressão devido às humilhações sofridas nos bastidores.

Uma outra pessoa que trabalhou com o casal descreveu que o relacionamento das duas era abusivo, formado por discussões, ofensas e até partindo para agressão. Ela descreveu uma das brigas, ocorrida em 2015. De acordo com ela, Gal questionou: “O dinheiro entra e some, as dívidas não param de chegar. Que tipo de empresária é você?”. E recebeu como resposta: “Você é uma velha, as pessoas não querem mais te contratar”, disse Wilma.

Irmão de Gal, Guto Burgos desabafou e disse ter sido afastado do convívio com ela em 1997: “Por favor, eu não quero mais falar disso. É um assunto que me dói muito”, pediu ele, que relatou o patrimônio que a irmã tinha e lamentou a perda de tudo.

Guto contou que Gal teve oito salas comerciais no Rio de Janeiro, que eram alugadas; uma cobertura e um apartamento na Praia Guinle, um condomínio de luxo na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro: “Também tinha imóveis em Salvador, Trancoso e Nova York. Como dói saber que ela morreu sem nada disso. Parece que todo o trabalho dela foi em vão”, disse.

Amiga da artista, a médium Halu Gamashi comentou que precisou encontrar com Gal às escondidas por causa do ciúme da mulher. Ela também presenciou críticas pesadas vindas da esposa da cantora e afirmou estranhar o fato de ela ficar calada, como um dia em que a criticou por estar acima do peso: “Você está pensando que é quem, Nana Caymmi?”, disse Wilma.

Outros colaboradores da produtora narram que em dias de calor em São Paulo, a empresária tirava a blusa e o sutiã no escritório. A publicação afirma ter tido acesso a uma foto tirada por um funcionário na qual Petrillo aparece nua da cintura para cima, dentro do escritório.

Uma funcionária, Anamaris Torres Leca, chegou a entrar na Justiça com uma ação trabalhista contra produtora. Na petição, ela também diz que nos locais de trabalho havia controle do uso do banheiro e que Petrillo, quando estava nervosa, a humilhava.





