Viúva de Elvis Presley visita o Paraná: "tanto amor aqui"

Priscilla e Elvis Presley se casaram em 1967

A viúva do rei do rock, Priscilla Presley esteve no Paraná esta semana. Ela visitou Curitiba para se encontrar com a família de seu filho Navarone Garibaldi que teve com o brasileiro Marco Garibaldi.

“Mais uma vez, tivemos uma visita incrível com a família de Navarone no Brasil!! Pessoas tão incríveis, uma cidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Tanto amor aqui. Mal posso esperar para voltar! Beeiiijos #curitiba”, publicou Priscilla nas redes sociais.

O filho também deixou um comentário sobre a visita da mãe ao país: “Estou tão feliz que pude mostrar a você meu lugar favorito no mundo. E fico feliz que goste daqui!!!”.

VIÚVA DO REI DO ROCK

Priscilla e Elvis Presley se casaram em 1967 e se divorciaram em 1973. Eles tiveram apenas uma filha, Lisa Marie Presley, que morreu em janeiro deste ano, aos 54 anos, vítima de parada cardíaca.

As informações são do Ric Mais.

