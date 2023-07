Vitória Strada anuncia fim de noivado com Marcella Rica

Fãs ficam chocados com fim de relacionamento

As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica, de 26 e 31 anos, respectivamente, chocaram seus seguidores ao anunciarem o fim do seu relacionamento. Juntas desde 2019, a notícia do término veio após dois anos de noivado.

Vitória compartilhou uma foto do casal em seu Instagram e se pronunciou através de um texto emocionante, que foi repostado por Marcella logo em seguida.

"Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", explicou a atriz de 'Salve-se Quem Puder'.

A atriz finaliza seu pronunciamento, pedindo por privacidade: "Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", finalizou Vitória.

Fonte: Revista Caras

