Vitão arquiva fotos com Luísa Sonza e web especula término

Em meio aos boatos de término envolvendo seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza, Vitão decidiu arquivar todas as fotos do seu instagram com namorada. A notícia que o relacionamento dos dois teria chegado ao fim ganhou forças após Whindersson, ex-marido de Luísa, anunciar o fim de seu noivado com a estudante Maria Lina.

Internautas logo começaram a citar Luísa, refletindo sobre um possível término de Sonza com o atual namorado, Vitão, com quem está desde setembro de 2020. Os dois não aparecem juntos nos stories há algum tempo, mas o cantor gravou um dos clipes do novo álbum da cantora, o DOCE22.

Embora tenha arquivado todas as publicações, incluindo as que tinham Luísa Sonza, o cantor Vitão publicou um vídeo, agora a única postagem de seu Instagram, em que aparece em frente a uma fogueira. Nas imagens, o cantor analisa o próprio telefone, que não para de receber mensagens de ódio.

Com informações: Purepeople