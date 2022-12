Virou meme: Latino faz procedimento estético e vira "cosplay do diabo"

Da Redação

Em uma postagem, internauta diz que o cantor parecia ter feito um "cosplay" do diabo

Latino está bombando nas redes sociais e não é por nenhuma produção nova da vida artística. Ele fez procedimentos estéticos e a partir de fotos reproduzidas na rede, virou meme. Em um dos que mais repercutiram, comparam a foto dele com o personagem do diabo no filme “O auto da compadecida”.

O jornalista Leo Dias, colunista de Metrópoles, o artista realizou alguns procedimentos estéticos, como o preenchimento no rosto e botox, além de ter elevado as sobrancelhas e outro para abrir os olhos.

Com a imagem publicada pela dermatologista de Latino, os internautas não perdoaram e os memes se multiplicaram. O colunista ainda repercutiu os memes com o próprio artista. Latino garante que levou na base do bom humor.

“Estou rindo muito dos memes. Acho que a minha trajetória já responde por mim, né? O dia em que eu estiver triste e preocupado com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino. Recebo tudo com muito humor”, disse o cantor à coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

O resultado da transformação foi publicado pela dermatologista do cantor: “Obrigada pela confiança, ficou lindão”, escreveu.

