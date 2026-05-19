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POLÊMICA

Virgínia surge beijando macaco após término com Vini Jr. e recebe críticas

As imagens foram publicadas nos stories da própria influenciadora e geraram acusações de racismo nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 21:56:53 Editado em 19.05.2026, 23:10:30
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Virgínia surge beijando macaco após término com Vini Jr. e recebe críticas
Autor Nos vídeos, Virginia aparece ao lado do animal, que retribui o beijo - Foto: Reprodução

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca está no centro de uma polêmica após aparecer em vídeos beijando um macaco durante uma visita a um zoológico nos Emirados Árabes Unidos. As imagens foram publicadas nos stories da própria influenciadora e geraram acusações de racismo nas redes sociais.

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Nos vídeos, Virginia aparece ao lado do animal, que retribui o beijo. Durante a gravação, ela exclama "Nossa, que pegada foi essa?". A repercussão foi imediata, com seguidores questionando a atitude e levantando o contexto do término do relacionamento dela com o jogador Vinícius Júnior, que havia ocorrido dias antes.

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"De ingênua ela não tem nada", escreveu uma seguidora. "Vocês acham mesmo que ela é inocente?", questionou outra internauta.

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ética animal polêmica rede social Virginia Virginia Fonseca
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