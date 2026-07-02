Virginia se hospeda em mansão alugada por Vini Jr. e reacende rumores de reconciliação

Influenciadora digital viajou a Nova Jersey com os três filhos para ficar na propriedade de luxo, avaliada em cerca de R$ 55 milhões

A influenciadora digital Virginia Fonseca publicou registros ao lado de seus três filhos em uma luxuosa mansão nos Estados Unidos, na última quarta-feira (1º). O imóvel, localizado em Saddle River, no estado de Nova Jersey, foi alugado pelo jogador Vini Jr. para acomodar sua família e convidados durante o período da Copa do Mundo. A presença de Virginia e das crianças na mesma residência em que o entorno do atleta está hospedado reacendeu rumores nas redes sociais sobre uma possível reaproximação do casal. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o assunto.

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A propriedade escolhida pelo atacante da Seleção Brasileira para ser a base de seus familiares ao longo da competição tem arquitetura inspirada em castelos franceses e está situada em uma das regiões mais valorizadas do país norte-americano. Avaliada em aproximadamente 10 milhões de dólares (cerca de 55 milhões de reais), a mansão possui um valor de aluguel elevado. Segundo sites especializados em propriedades de luxo, as diárias no local podem chegar a 15 mil dólares (cerca de 89 mil reais), dependendo da época do ano.

Além de Virginia, outras pessoas próximas a Vini Jr., como seu assessor e a também influenciadora Duda Freire, compartilharam imagens no mesmo local desde o início do torneio. Nos conteúdos divulgados, Virginia mostra detalhes das áreas internas e externas da casa, bem como momentos de lazer com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. As imagens rapidamente chamaram a atenção de seus seguidores devido à coincidência exata com o endereço da família do jogador.