Virginia revela planos de se mudar para fora do Brasil; saiba o motivo

A empresária e influenciadora Virginia Fonseca, mulher do cantor Zé Felipe, revelou a possibilidade de se mudar para os Estados Unidos, mas ressaltou que a família não decidiu nada ainda. A declaração ocorreu em entrevista ao jornalista Leo Dias.

"Ainda nada certo, mas se for preciso estou superdisposta a ir. Isso foi algo que o Zé sempre quis, então se for para ir mesmo, faremos de tudo para dar certo. Ainda não batemos o martelo", disse ela.

A possibilidade surgiu depois que o cantor Zé Felipe teria recebido propostas de gravadoras internacionais para seguir a carreira no exterior — a notícia foi divulgada inicialmente pelo pai do cantor, o sertanejo Leonardo. Isso levou a família a pensar em se mudar para Miami (EUA).

Em março do ano passado, Virginia chegou a embarcar para Miami com uma das filhas, mas sem a companhia de Zé, já que o marido teve problemas com o visto dos EUA e não conseguiu viajar naquela ocasião. Em 2023, a família retornou ao país sem problemas para aproveitar alguns dias de lazer.

Virginia Fonseca e Zé Felipe —que acumulam 69,2 milhões de seguidores somente no Instagram— estão juntos desde 2020 e são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 5 meses. Desde o início do relacionamento, o casal se envolveu em uma série de polêmicas nas redes sociais. Em fevereiro, a influenciadora revelou que começou a terapia de casal.

