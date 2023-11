Virgínia revela detalhes do seu programa no SBT; estreia será em 2024

Virgínia Fonseca se tornou assunto novamente após a sua mais nova conquista profissional ter sido divulgada: a influenciadora assinou contrato e se tornou oficialmente apresentadora do SBT. A informação foi confirmada inicialmente pelo colunista Leo Dias, mas agora a esposa de Zé Felipe fez um super post no seu perfil do Instagram falando sobre o novo desafio. Veja no final da matéria.

Em um longo texto publicado nesta segunda-feira (20), ela agradeceu a oportunidade. "Muita gratidão primeiramente a Deus e a todos vocês!!! Sempre me falaram que eu tinha que ter o meu programa, que era pra eu correr atrás disso e eu sempre respondi que na hora que fosse pra ser, seria!! E olha só… Chegou em mim essa oportunidade que sempre sonhei!", afirmou ela.

A mamãe das pequenas Marias posou nos estúdios da emissora e também contou detalhes da atração. "Eu amo o SBT, lembro quando eu assistia com minha mãe, pela televisãozinha do meu quarto e tinha que ficar mexendo na antena pra não falhar e agora terei meu programa aos sábados a noite", escreveu.

Ao final, Virgínia agradeceu novamente. "Deus sempre faz as coisas no tempo certo!! Eu amo trabalhar, meus pais sempre me deram esse exemplo e minha mãe sempre me falou que se eu quisesse algo, eu teria que trabalhar pra ter e nunca depender de ninguém… Ela sempre me deu força e sempre me apoiou em absolutamente tudo!! Agradecer ao SBT e a Daniela Beiruty por pensarem em mim, serei eternamente grata por essa oportunidade!! Prometo entregar 100000% de mim, como em tudo que faço!! 2024 é nosso", disparou ela.

VEJA O POST:

